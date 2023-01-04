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Чемпионат Франции. Лига 1

​«ПСЖ» планирует продать звёздного форварда за 100 млн евро слухи

04 Января 2023 • 18:57 Комментировать (3)

«ПСЖ» строит планы по переформатированию своего спортивного проекта. Гранд Лиги 1 планирует обновить команду, сделав ставку на Лионеля Месси и Килиана Мбаппе. Третьим лишним в атакующем трио может стать Неймар. По данным испанского издания Sport, «ПСЖ» планирует продать звёздного бразильца ближайшим летом.

«ПСЖ» хочет выручить за Неймара 100 миллионов евро. В прошлом году парижане просили за бразильца 150 миллионов евро, но теперь запрос будет снижен, чтобы сделать трансфер реалистичным.

В феврале Неймару исполнится 31 год. Бразилец остаётся самым дорогим игроком в истории футбола – «ПСЖ» в своё время заплатил за Неймара 222 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (3)
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ARTUR
04 Января 2023 в 19:10
Так вроде ж припудренный побил все рекорды по цене ?? или опять просто нафантазировали про 555 штук в день ???
Zenituwka
04 Января 2023 в 20:07
Ты путаешь заплату с ценой трансфера.
Alex1972
04 Января 2023 в 19:01
Тогда и Месси свалит..
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