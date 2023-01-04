«ПСЖ» строит планы по переформатированию своего спортивного проекта. Гранд Лиги 1 планирует обновить команду, сделав ставку на Лионеля Месси и Килиана Мбаппе. Третьим лишним в атакующем трио может стать Неймар. По данным испанского издания Sport, «ПСЖ» планирует продать звёздного бразильца ближайшим летом.

«ПСЖ» хочет выручить за Неймара 100 миллионов евро. В прошлом году парижане просили за бразильца 150 миллионов евро, но теперь запрос будет снижен, чтобы сделать трансфер реалистичным.

В феврале Неймару исполнится 31 год. Бразилец остаётся самым дорогим игроком в истории футбола – «ПСЖ» в своё время заплатил за Неймара 222 миллиона евро.