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Чемпионат Франции. Лига 1

​У Кейлора Наваса есть вариант в Мексике

04 Января 2023 • 17:46 Комментировать

Голкипер «ПСЖ» Кейлор Навас может сменить клубную прописку в обозримом будущем. Как сообщает Fox Sports, интерес к 36-летнему костариканцу проявляет мексиканский клуб «Америка».

Отмечается, что Кейлор Навас может рассмотреть вариант с переходом в «Америку», если его ситуация в «ПСЖ» не изменится. В настоящий момент костариканец является вторым вратарём после Джанлуиджи Доннаруммы – в сезоне 2022/2023 Навас ни разу не появлялся на футбольном поле.

Отметим, что эксперты портала transfermarkt оценивают Кейлора Наваса в 5 миллионов евро. Контракт вратаря рассчитан до средины 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Америка Кейлор Навас Трансферы футбола - зима 2023
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