​У Кейлора Наваса есть вариант в Мексике

Голкипер «ПСЖ» Кейлор Навас может сменить клубную прописку в обозримом будущем. Как сообщает Fox Sports, интерес к 36-летнему костариканцу проявляет мексиканский клуб «Америка».

Отмечается, что Кейлор Навас может рассмотреть вариант с переходом в «Америку», если его ситуация в «ПСЖ» не изменится. В настоящий момент костариканец является вторым вратарём после Джанлуиджи Доннаруммы – в сезоне 2022/2023 Навас ни разу не появлялся на футбольном поле.

Отметим, что эксперты портала transfermarkt оценивают Кейлора Наваса в 5 миллионов евро. Контракт вратаря рассчитан до средины 2024 года.