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Чемпионат Франции. Лига 1

​Месси устроили чествование в «ПСЖ»

04 Января 2023 • 14:38 Комментировать (2)

Лионель Месси в среду вернулся в расположение «ПСЖ» после мини-отпуска. Партнёры по команде устроили звёздному аргентинскому форварду чествование. Месси прошёл по живому коридору под аплодисменты одноклубников. Далее Лео получил из рук Луиша Кампуша, советника «ПСЖ» по футбольным вопросам, небольшую памятную награду.

Напомним, что в декабре Лионель Месси стал чемпионом мира. В финале мундиаля в Катаре сборная Аргентины обыграла Францию в серии послематчевых пенальти после ничьей со счётом 3:3.

Ближайший матч «ПСЖ» проведёт в пятницу, 6 января, - против «Шатору» в 1/32 финала Кубка Франции.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины ПСЖ
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Комментарии (2)
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ингерман
04 Января 2023 в 14:56
ай втихаря штоб никто не видал пустцили гномика па кругу.. А-ха-ха-ха! )))
Alex1972
04 Января 2023 в 14:46
Геша : ☹️😢... А-ха-ха-ха..
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