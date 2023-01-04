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Чемпионат Франции. Лига 1

​Ротен: «Первый год в «ПСЖ» Месси потратил впустую»

04 Января 2023 • 14:09 Комментировать

Бывший футболист сборной Франции Жером Ротен высказался о выступлениях Лионеля Месси за «ПСЖ».

«Месси в «ПСЖ» уже полтора года. Первый год он потратил впустую. Я не против того, что игрокам нужно адаптироваться, но Месси – лучший футболист на планете. Такие игроки должны адаптироваться быстрее. Как мне кажется, у него не было правильного отношения в прошлом сезоне, как и у Неймара, поэтому в их адрес было много критики», - высказался Ротен для RMC Sport.

Напомним, что Лионель Месси перебрался в «ПСЖ» в статусе свободного агента летом 2021 года после истечения срока контракта с «Барселоной».


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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Жером Ротен
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