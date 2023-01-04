«ПСЖ» и Месси отложат подписание нового контракта

Звездный форвард «ПСЖ» Лионель Месси в скором времени проведет встречу с руководством клуба. Об этом сообщил в социальных сетях инсайдер Фабрицио Романо.

Как информирует источник, 35-летний нападающий обсудит с парижанами условия нового контракта. При этом, отмечается, что новое соглашение не будет подписано в ближайшее время. Стороны приняли решение не спешить с оформлением официальных бумаг.

Сегодня, 4 января, Месси вернулся в расположение парижского гранда после триумфа на чемпионате мира – 2022.

Срок действующего контракта между Лионелем и «ПСЖ» рассчитан до середины текущего года.

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