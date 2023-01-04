Месси вернулся в «ПСЖ» после победы на чемпионате мира

Звездный форвард Лионель Месси вернулся в расположение «ПСЖ» после триумфа на чемпионате мира – 2022. Об этом сообщается на официальном сайте столичного клуба. В ближайшее время 35-летний нападающий возобновит тренировки с командой.

Напомним, что в финале чемпионата мира сборная Аргентины встречалась с национальной командой Франции. Южноамериканцы победили в серии пенальти – 4:2. Игровое время противостояния завершилось вничью со счетом 3:3.

Месси был признан лучшим футболистом мундиаля. Лионель отметился семью забитыми мячами и тремя результативными передачами.