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Чемпионат Франции. Лига 1

Мостовой назвал бывшего игрока сборной Франции, игрой которого он восхищался

04 Января 2023 • 10:59 Комментировать
Клермон
...
Ренн
11.01 21:00

Экс-полузащитник «Кана» и «Страсбурга» Александр Мостовой назвал футболиста, игрой которого он восхищался во времена своих выступлений в чемпионате Франции.

Эксперт выделил Зинедина Зидана, а также Юрия Джоркаеффа, навыки которого Мостового удивляли сильнее всего.  

«На тот момент Зинедин Зидан уже был восходящей звездой. Но для меня номер один — Юрий Джоркаефф. Будучи плеймейкером, он не только раздавал, но и по 15 голов за сезон забивал», — цитирует Мостового Metaratings.

Напомним, что Джоркаефф является чемпионом мира 1998 года. Всего в составе национальной сборной Франции полузащитник провёл 82 матча, забив в них 28 голов.         

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Александр Мостовой Зинедин Зидан Юрий Джоркаефф
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КЛЕРМОН РЕНН
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