Мостовой назвал бывшего игрока сборной Франции, игрой которого он восхищался

Экс-полузащитник «Кана» и «Страсбурга» Александр Мостовой назвал футболиста, игрой которого он восхищался во времена своих выступлений в чемпионате Франции.

Эксперт выделил Зинедина Зидана, а также Юрия Джоркаеффа, навыки которого Мостового удивляли сильнее всего.

«На тот момент Зинедин Зидан уже был восходящей звездой. Но для меня номер один — Юрий Джоркаефф. Будучи плеймейкером, он не только раздавал, но и по 15 голов за сезон забивал», — цитирует Мостового Metaratings.

Напомним, что Джоркаефф является чемпионом мира 1998 года. Всего в составе национальной сборной Франции полузащитник провёл 82 матча, забив в них 28 голов.