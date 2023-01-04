Защитник «Нанта» Деннис Аппиа сменил команду. Новым местом работы 30-летнего французского футболиста стал «Сент-Этьен», об этом рапортует клубная пресс-служба.

Стороны подписали долгосрочное трудовое соглашение, которое будет рассчитано до середины 2025 года.

За «Нант» Деннис выступал с лета 2019 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 22 поединках, в которых отметился одной результативной передачей.

После 17 сыгранных туров чемпионата Франции «Сент-Этьен» набрал 12 баллов и располагается на последнем месте в турнирной таблице.