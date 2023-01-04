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Чемпионат Франции. Лига 1

«Сент-Этьен» объявил о первом зимнем трансфере официально

04 Января 2023 • 09:42 Комментировать

Защитник «Нанта» Деннис Аппиа сменил команду. Новым местом работы 30-летнего французского футболиста стал «Сент-Этьен», об этом рапортует клубная пресс-служба.

Стороны подписали долгосрочное трудовое соглашение, которое будет рассчитано до середины 2025 года.

За «Нант» Деннис выступал с лета 2019 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 22 поединках, в которых отметился одной результативной передачей.

После 17 сыгранных туров чемпионата Франции «Сент-Этьен» набрал 12 баллов и располагается на последнем месте в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Сент-Этьен Трансферы футбола - зима 2023 трансферы футбола состоявшиеся - зима 2023 Деннис Аппиа
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