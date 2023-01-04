«ПСЖ» близок к новому контракту с одним из лидеров

Один из ведущих футболистов «ПСЖ» Маркиньос ведет переговоры с руководством столичного клуба о пролонгации трудового соглашения. Согласно сведениям Le Parisien, стороны близки к подписанию контракта до 2026 или 2027 года.

Срок действующего трудового договора между Маркиньосом и парижским топ-клубом рассчитан до середины 2024 года.

Цвета французского гранда 28-летний южноамериканец защищает с 2013 года. В нынешнем сезоне Лиги 1 Маркиньос принял участие в 16 поединках, в которых отметился двумя забитыми мячами и получил одну желтую карточку.

После 17 туров «ПСЖ» лидирует в турнирной таблице, опережая идущий вторым «Ланс» на четыре балла.