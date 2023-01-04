Португальский специалист Паулу Фонсека близок к тому, чтобы покинуть «Лилль», такие прогнозы появились во французской прессе после бледной ничьи «догов» в матче с «Реймсом». Публика освистала футболистов «Лилля», и это тяжело сказалось на эмоциональном фоне Фонсеки.

- Я очень разочарован нашими фанами, они все время поддерживали нас, и тут такое... Как раз когда это было нужно, нужна была их поддержка. Вина в плохих выступлениях не на игроках. Виноват я. Если болельщикам не нравится, я уйду. Я очень разочарован сложившейся ситуацией, - цитирует слова Фонсеки итальянское новостное агентство ITASportPress.