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Чемпионат Франции. Лига 1

Паулу Фонсека близок к тому, чтобы покинуть «Лилль»

04 Января 2023 • 05:40 Комментировать
Лилль
1:1
Реймс
окончен

Португальский специалист Паулу Фонсека близок к тому, чтобы покинуть «Лилль», такие прогнозы появились во французской прессе после бледной ничьи «догов» в матче с «Реймсом». Публика освистала футболистов «Лилля», и это тяжело сказалось на эмоциональном фоне Фонсеки.

- Я очень разочарован нашими фанами, они все время поддерживали нас, и тут такое... Как раз когда это было нужно, нужна была их поддержка. Вина в плохих выступлениях не на игроках. Виноват я. Если болельщикам не нравится, я уйду. Я очень разочарован сложившейся ситуацией, - цитирует слова Фонсеки итальянское новостное агентство ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Лилль Паулу Фонсека
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