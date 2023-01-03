Месси и Роналду вскоре могут сразиться на поле - «ПСЖ» и «Аль-Наср» сыграют товарищеский матч

Саудовский клуб «Аль-Наср», прославивший себя приглашением португальской суперзвезды Криштиану Роналду, пригласил «ПСЖ» сыграть товарищеский матч. Руководство «ПСЖ», связи которого с арабским миром вполне известны, ответило согласием. Встреча состоится 19 января в столице Саудовской Аравии - Эр-Рияде.

Это означает, что Лионель Месси и Криштиану Роналду смогут сыграть друг против друга, если только кто-либо из них в силу тех или иных причин не пропустит игру. Но, скорее всего, руководство обоих клубов очень настоятельно попросит сыграть и Месси, и Роналду - именно так интерес к матчу и соответствующий эффект будут максимально мощными.