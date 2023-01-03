​Месси вернётся к тренировкам с «ПСЖ» в среду

Лионель Месси возвращается в ряды «ПСЖ». Уже в среду звёздный аргентинец будет тренироваться с командой, о чём на своих страницах рассказывает французское издание L’Equipe.

Напомним, что в декабре Лионель Месси выиграл чемпионат мира в составе национальной сборной Аргентины. После триумфа в Катаре Месси был предоставлен отдых.

Ближайший матч «ПСЖ» проведёт 6 января – против «Шатору» в Кубке Франции. Что касается Лиги 1, то следующий поединок команда Кристофа Галтье проведёт 11 января – против «Анже» на своём поле.

В сезоне 2022/2023 35-летний Лионель Месси провёл 19 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 14 голевых передач на партнёров.