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Чемпионат Франции. Лига 1

​Месси вернётся к тренировкам с «ПСЖ» в среду

03 Января 2023 • 16:27 Комментировать (1)

Лионель Месси возвращается в ряды «ПСЖ». Уже в среду звёздный аргентинец будет тренироваться с командой, о чём на своих страницах рассказывает французское издание L’Equipe.

Напомним, что в декабре Лионель Месси выиграл чемпионат мира в составе национальной сборной Аргентины. После триумфа в Катаре Месси был предоставлен отдых.

Ближайший матч «ПСЖ» проведёт 6 января – против «Шатору» в Кубке Франции. Что касается Лиги 1, то следующий поединок команда Кристофа Галтье проведёт 11 января – против «Анже» на своём поле.

В сезоне 2022/2023 35-летний Лионель Месси провёл 19 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 14 голевых передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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Комментарии (1)
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wild cat
03 Января 2023 в 16:50
давно ужэ пара..)) а то..накаво жы ты нас пакинул..лучизарнай ты наш..)) тама ф парижы ужэ и трон для тибя новай смастрячили..в акурат возли эфиливай башни..)) стаит адинока.. тибя дажыдаица..))
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