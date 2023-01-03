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Чемпионат Франции. Лига 1

«Марсель» потерял Клосса из-за травмы

03 Января 2023 • 08:31 Комментировать

30-летний защитник Жонатан Клосс, выступающий в чемпионате Франции за «Марсель», получил повреждение по ходу поединка 17-го тура против «Монпелье». Игрок не смог завершить встречу и был заменен в середине первого тайма.

Согласно информации журналистов Lequipe, Клосса беспокоит мышечная травма. Сегодня, 3 января, он пройдет медицинское обследование, после которого станут известны точные сроки восстановления.

В нынешнем сезоне Жонатан принял участие в 22 поединках во всех соревнования, в которых отметился одним забитым мячом и восемью голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель жонатан клосс
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