​Ловрен прокомментировал трансфер из «Зенита» в «Лион»

Хорватский защитник Деян Ловрен покинул «Зенит» и перебрался «Лион», где он уже выступал в 2010-2013 годах. 33-летний футболист прокомментировал свой трансфер.

«Я очень рад вернуться в «Лион». Этот клуб открыл мне двери международного футбола, я никогда его не забуду. Об этом месте у меня осталось много воспоминаний и много связей, особенно с президентом Жаном-Мишелем Оля, который всегда поддерживал меня.

Я покинул «Лион» в 2013 году с сожалением, потому что у меня было ощущение недосказанности. Я хочу доказать всем, какой я игрок на самом деле», - сказал Ловрен, чьи слова приводит пресс-служба «Лиона».