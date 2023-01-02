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​Ловрен прокомментировал трансфер из «Зенита» в «Лион»

02 Января 2023 • 14:52 Комментировать

Хорватский защитник Деян Ловрен покинул «Зенит» и перебрался «Лион», где он уже выступал в 2010-2013 годах. 33-летний футболист прокомментировал свой трансфер.

«Я очень рад вернуться в «Лион». Этот клуб открыл мне двери международного футбола, я никогда его не забуду. Об этом месте у меня осталось много воспоминаний и много связей, особенно с президентом Жаном-Мишелем Оля, который всегда поддерживал меня.

Я покинул «Лион» в 2013 году с сожалением, потому что у меня было ощущение недосказанности. Я хочу доказать всем, какой я игрок на самом деле», - сказал Ловрен, чьи слова приводит пресс-служба «Лиона».

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Деян Ловрен
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