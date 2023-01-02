Клуб из Саудовской Аравии начал продажу футболок с фамилией Месси

«Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии запустил в продажу тираж футболок с фамилией Лионеля Месси на спине. Снимки из клубного магазина облетели социальные сети и вызвали большой резонанс среди болельщиков.

Скорее всего, «Аль-Хиляль» таким образом решил отреагировать на переход португальского нападающего Криштиану Роналду в «Аль-Наср». Главный конкурент «Аль-Хиляля» подписал 37-летнего звездного футболиста в конце декабря. Стороны заключили трудовое соглашение на два с половиной года. Заработок Криштиану составит 200 миллионов евро.

Месси связан контрактом с «ПСЖ». Действующий контракт между сторонами рассчитан до окончания текущего сезона.