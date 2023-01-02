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Клуб Роналду запланировал переговоры со звездой «ПСЖ»

02 Января 2023 • 11:32 Комментировать (1)

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос может воссоединиться с португальцем Криштиану Роналду, с которым ранее выступал за мадридский «Реал». Как сообщает AS, «Аль-Наср», подписавший КриРо, хочет усилить оборону 36-летним испанцем. Клуб из Саудовской Аравии запланировал переговоры с футболистом.

В январе «Аль-Наср» проведет контрольный поединок против «ПСЖ». После этой встречи руководство клуба собирается обсудить с Серхио возможную сделку.

В свою очередь Рамос хотел бы провести хотя бы еще один сезон за парижский коллектив. При этом в клубе сомневаются в необходимости продления контракта с ним.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Серхио Рамос Аль-Наср Трансферы футбола - зима 2023
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Комментарии (1)
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ARTUR
02 Января 2023 в 11:44
Оооо. Шейхи наверное и не подазревают что это уже не их клуб ))
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