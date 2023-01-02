Стало известно, почему Неймар не сыграл за «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Неймар улетел в Бразилию, чтобы посетить похороны легенды мирового футбола Пеле. Об этом сообщил журналист издания Lequipe Эрик Фросио.

По этой причине 30-летний форвард не принимал участия во вчерашнем поединке чемпионата Франции против «Ланса». Парижский гранд потерпел поражение со счетом 1:3. Это первое фиаско для столичного коллектива в сезоне-2022/2023.

Пеле ушел из жизни 29 декабря в возрасте 82 лет. Бывший нападающий скончался после продолжительной онкологической болезни.

Пеле является единственным футболистом в истории, трижды выигрывавшим чемпионат мира. На его счету 77 голов в 92 матчах за сборную Бразилии.