Галтье считает, что у Месси не возникнет проблем с фанатами «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье поделился мнением о том, как болельщики команды встретят аргентинского нападающего Лионеля Месси после победы на чемпионате мира – 2022.

«Мы будем очень рады его видеть. Не сомневаюсь, что 3 января Месси присоединится к команде. Реакция болельщиков? Я думаю, все будет в порядке», - передает слова специалиста Todomercadoweb.

Напомним, что в финале чемпионата мира сборная Аргентины встречалась с национальной командой Франции. Южноамериканцы победили в серии послематчевых пенальти – 4:2. Игровое время встречи завершилось вничью со счетом 3:3.