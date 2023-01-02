Маркиньос рассказал, как продвигаются переговоры с «ПСЖ»

Бразильский защитник Маркиньос ответил на вопрос о переговорах с руководством «ПСЖ» о подписании нового трудового соглашения.

«Мы действительно обсуждаем новый контракт. Переговоры продвигаются очень хорошо», - приводит слова 28-летнего южноамериканца издание Lequipe.

Маркиньос защищает цвета парижского гранда с 2013 года, он переехал в столицу Франции из «Ромы». В нынешнем сезоне бразильский игрок принял участие в 16 поединках Лиги 1, в которых отметился двумя забитым мячами.

Срок действующего контракта между Маркиньосом и парижским топ-клубом истекает летом 2024 года.