Головин: «Вся команда работала на гол»

Гол Александра Головина принес «Монако» победу в матче с «Брестом», и это был уже пятый матч кряду для российского игрока, в котором он делает результативное действие - Головин переживает настоящий ренессанс на пятый год выступлений в «Монако». Именно его признали лучшим игроком матча, после чего Головин прокомментировал свои успехи.

- Да, мой удар оказался решающим, но на результат работала вся команда. И до гола, и после еще оставалось много времени, нужно было сохранять концентрацию. Конечно, рад, что забил, но не будем недооценивать вклад партнеров в эту победу, - подчеркнул Головин, слова которого цитирует издание Sport24.