Нападающий Мауро Икарди, выступающий за «Галатасарай» на правах аренды из «ПСЖ», может отправиться в Саудовскую Аравию вслед за Криштиану Роналду.

Недавно «Аль-Наср» удивил весь мир, объявив о заключении контракта с Криштиану Роналду, однако руководство клуба не намерено ограничиваться одним громким подписанием. По сведениям TMW, предварительные переговоры с представителями Икарди уже проведены, и на данный момент переезд аргентинца в Саудовскую Аравию кажется вполне вероятным.

Мауро Икарди арендован турецким «Галатасараем» до июня 2023 года. Трансферная стоимость 29-летнего форварда оценивается порталом Transfermarkt в 17,5 млн евро.