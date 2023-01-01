​«ПСЖ» ещё не принял решение по Рамосу

«ПСЖ» пока ещё не принял решение по будущему защитника Серхио Рамоса. Об этом в социальных сетях рассказывает журналист Бен Джейкобс.

Ранее в прессе писали о том, что Серхио Рамос, скорее всего, покинет «ПСЖ» летом в связи с истечением контракта. Впрочем, не исключено, что гранд Лиги 1 решит продлить контракт с 36-летним испанцем.

Напомним, что Серхио Рамос перебрался в «ПСЖ» летом 2021 года в статусе свободного агента после долгих лет выступлений за мадридский «Реал». В 34 матчах за «ПСЖ» испанский защитник записал на свой счёт три гола и один результативный пас на партнёра.