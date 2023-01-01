Зинедин Зидан уже полтора года находится без работы. 50-летнего специалиста активно связывали со сборной Франции, но уход Дидье Дешама с тренерского кресла после выхода команды в финал чемпионата мира маловероятен.

Как сообщает El Nacional, Зинедин Зидан может продолжить карьеру в клубном футболе. По данным источника, Зидан может стать следующим главным тренером «ПСЖ». При этом отмечается, что речь идёт о среднесрочной перспективе.

На сегодняшний день главным тренером «ПСЖ» является Кристоф Галтье. Его увольнением сейчас не пахнет, но всё может измениться в случае неудачи в Лиге чемпионов.