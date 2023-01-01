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Чемпионат Франции. Лига 1

​Зидан может возглавить европейский топ-клуб слухи

01 Января 2023 • 17:34 Комментировать (4)

Зинедин Зидан уже полтора года находится без работы. 50-летнего специалиста активно связывали со сборной Франции, но уход Дидье Дешама с тренерского кресла после выхода команды в финал чемпионата мира маловероятен.

Как сообщает El Nacional, Зинедин Зидан может продолжить карьеру в клубном футболе. По данным источника, Зидан может стать следующим главным тренером «ПСЖ». При этом отмечается, что речь идёт о среднесрочной перспективе.

На сегодняшний день главным тренером «ПСЖ» является Кристоф Галтье. Его увольнением сейчас не пахнет, но всё может измениться в случае неудачи в Лиге чемпионов.

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ПСЖ Зинедин Зидан
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Комментарии (1)
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26Vladarg76
01 Января 2023 в 18:23
ПСЖ мечтает заполучить Зизу,а вот хочет ли там оказаться француз-вот тут большой вопрос.
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