Опубликована потрясающая голевая статистика Мбаппе по итогам года

Звездный форвард «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром среди футболистов, выступающих в топ-5 сильнейших лигах Европы. В активе 24-летнего нападающего 56 забитых мячей в 56 поединках во всех турнирах.
Напомним, что Мбаппе стал лучшим голеадором недавнего чемпионата мира в Катаре. На мундиале-2022 французский нападающий отметился восемью забитыми мячами.
Кроме того, Килиан является лидером бомбардирской гонки в Лиге 1. Форвард записал на свой счет 13 забитых мячей в 15 встречах.
Мбаппе является самым дорогим футболистом мира. Его трансферная стоимость оценивается в 180 миллионов евро.
Бан пользователя