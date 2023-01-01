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Чемпионат Франции. Лига 1

Опубликована потрясающая голевая статистика Мбаппе по итогам года

01 Января 2023 • 12:39 Комментировать

Звездный форвард «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром среди футболистов, выступающих в топ-5 сильнейших лигах Европы. В активе 24-летнего нападающего 56 забитых мячей в 56 поединках во всех турнирах.

Напомним, что Мбаппе стал лучшим голеадором недавнего чемпионата мира в Катаре. На мундиале-2022 французский нападающий отметился восемью забитыми мячами.

Кроме того, Килиан является лидером бомбардирской гонки в Лиге 1. Форвард записал на свой счет 13 забитых мячей в 15 встречах.

Мбаппе является самым дорогим футболистом мира. Его трансферная стоимость оценивается в 180 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
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