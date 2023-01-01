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Месси поздравил с Новым годом

01 Января 2023 • 09:10 Комментировать

Звездный нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси посредством социальных сетей поздравил болельщиков с Новым годом.

«Я никогда не забуду этот год. Моя мечта, к которой я стремился всю карьеру, наконец-то сбылась. Очень рад разделить этот успех со своей семьей и друзьями. Каждый из них заставлял меня подниматься, когда я падал.

Хочу отметить всех болельщиков, которые меня поддерживали. Барселона, Париж, весь мир... Всех, от кого я получал много любви. Надеюсь, что 2023 год станет прекрасным для каждого. Желаю всем здоровья, сил и счастья. Обнимаю», - говорится в публикации 35-летнего футболиста.

Месси стал чемпионом мира на мундиале в Катаре. По итогам ЧМ-2022 он был признан лучшим футболистом турнира. Лео забил семь голов и отдал три ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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