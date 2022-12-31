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Чемпионат Франции. Лига 1

Кака отметил достижения Месси

31 Декабря 2022 • 09:02 Комментировать

Экс-полузащитник «Милана», «Реала» и сборной Бразилии Кака обратился к аргентинскому нападающему Лионелю Месси, недавно выигравшему чемпионат мира.

«Лео, добро пожаловать в наш клуб. Теперь ты в списке футболистов, которые выигрывали Лигу чемпионов, «Золотой мяч» и чемпионат мира», - гласит сообщение бразильца в социальных сетях.

Месси вместе со сборной Аргентины выиграл чемпионат мира – 2022, который проходил в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. В финальном поединке мундиаля южноамериканцы переиграли команду Франции (3:3, 4:2 по пенальти). На этом турнире Лионель забил семь голов и сделал три результативных паса.

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Евро-Футбол.Ру,
Кака Лионель Месси ПСЖ
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