Галтье: «Верратти - один из лучших в мире на своей позиции уже много лет»

Наставник «ПСЖ» Кристоф Галтье прокомментировал новый контракт между клубом и итальянским полузащитником Марко Верратти.

«Я рад, что подписан новый договор с Марко. Он продолжает демонстрировать свою преданность клубу. Сейчас Марко больше парижанин, чем итальянец. Мы все рады, что продолжим вместе работать. Верратти – один из лучших игроков мира на своей позиции уже много лет», - цитирует тренера пресс-служба клуба.

Верратти выступает за «ПСЖ» с 2012 года. Новое трудовое соглашение 30-летнего итальянца с парижанами рассчитано до окончания сезона-2025/2026.