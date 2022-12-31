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Чемпионат Франции. Лига 1

Галтье: «Верратти - один из лучших в мире на своей позиции уже много лет»

31 Декабря 2022 • 08:21 Комментировать

Наставник «ПСЖ» Кристоф Галтье прокомментировал новый контракт между клубом и итальянским полузащитником Марко Верратти.

«Я рад, что подписан новый договор с Марко. Он продолжает демонстрировать свою преданность клубу. Сейчас Марко больше парижанин, чем итальянец. Мы все рады, что продолжим вместе работать. Верратти – один из лучших игроков мира на своей позиции уже много лет», - цитирует тренера пресс-служба клуба.

Верратти выступает за «ПСЖ» с 2012 года. Новое трудовое соглашение 30-летнего итальянца с парижанами рассчитано до окончания сезона-2025/2026.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Кристоф Галтье Марко Верратти
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