19-летний полузащитник «Ренна» может перейти в «Осер»

19-летний полузащитник «Ренна» Маттис Аблин может перейти в «Осер» на правах аренды. Об этом сообщает Le Parisien.

По информации источника, переход может произойти уже в самое ближайшее время.

Причина смены команды Аблином заключается в нехватке игрового времени в его нынешнем клубе. Кроме того, руководство «Осера» считает, что Аблин способен усилить атакующую линию коллектива.

«Ренн» в данный момент, имея в своём активе 31 очко занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Франции. Дела «Осера» обстоят куда хуже, так как за 16 матчей клуб сумел набрать лишь 13 баллов, в связи с чем располагается на 18 строчке.