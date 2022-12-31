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Чемпионат Франции. Лига 1

19-летний полузащитник «Ренна» может перейти в «Осер»

31 Декабря 2022 • 00:11 Комментировать
Нант
...
Осер
1 1.85 X 3.40 2 4.60
01.01 17:00

19-летний полузащитник «Ренна» Маттис Аблин может перейти в «Осер» на правах аренды. Об этом сообщает Le Parisien.

По информации источника, переход может произойти уже в самое ближайшее время.

Причина смены команды Аблином заключается в нехватке игрового времени в его нынешнем клубе. Кроме того, руководство «Осера» считает, что Аблин способен усилить атакующую линию коллектива.

«Ренн» в данный момент, имея в своём активе 31 очко занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Франции. Дела «Осера» обстоят куда хуже, так как за 16 матчей клуб сумел набрать лишь 13 баллов, в связи с чем располагается на 18 строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Осер Ренн Трансферы футбола - зима 2023 Маттис Аблин
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