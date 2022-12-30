Месси может сыграть против Роналду в январе

Как сообщил посредством своих социальных сетей журналист Абделл Булм, «ПСЖ» в январе отправится в Саудовскую Аравию, где проведет два контрольных поединка против местных футбольных клубов.

В середине следующего месяца подопечные Кристофа Галтье сыграют против «Аль-Хиляла» и «Аль-Насра». Стоит отметить, что нападающий «ПСЖ» Лионель Месси может сыграть против португальца Криштиану Роналду. 37-летний бомбардир в ближайшее время должен пополнить ряды «Аль-Насра».

Роналду сейчас находится без клуба. В СМИ давно ходят слухи, что звездный португалец близок к переезду в Саудовскую Аравию.