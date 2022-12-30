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Чемпионат Франции. Лига 1

Серхио Рамос отреагировал на смерть Пеле

30 Декабря 2022 • 12:50 Комментировать

Центральный защитник Серхио Рамос, ныне выступающий в чемпионате Франции за столичный «ПСЖ», выразил соболезнования в связи со смертью легендарного бразильского нападающего Пеле.

«Пеле покинул нас. Его имя навсегда останется в истории футбола. Покойся с миром, король. Настоящая легенда», - оставил сообщение испанский футболист в своих социальных сетях.

Пеле ушел из жизни в возрасте 82 лет. Бразилец скончался после продолжительной онкологической болезни.

Пеле является единственным футболистом в истории, становившимся три раза чемпионом мира. За сборную Бразилии он провел 92 поединка и забил 77 мячей.

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Пеле Серхио Рамос
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