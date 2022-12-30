Агент Барбоза назвал единственного футболиста, который играет на уровне Пеле

Футбольный агент Паулу Барбоза высказался насчет смерти легендарного бразильского нападающего Пеле. Трехкратный чемпион мира ушел из жизни в возрасте 82 лет.

«Очень грустный день для футбола. Сейчас на уровне Пеле я вижу только Месси. Возможно, что в далеком будущем будет еще Мбаппе. У Мбаппе есть все данные, чтобы играть, как Пеле», - передает слова Барбозы Metaratings.ru.

Напомним, что Пеле – единственный игрок в истории, становившийся три раза чемпионом мира. За сборную Бразилии форвард провел 92 поединка и отметился 77 забитыми мячами. На клубном уровне он выступал за «Сантос» и «Нью-Йорк Космос».