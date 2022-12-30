Во Франции отреагировали на смерть Пеле

Пресс-служба федерации футбола Франции выразила соболезнования в связи со смертью легендарного бразильского нападающего Пеле.

«Футбол лишился своего короля. Все наши мысли с близкими Пеле», - говорится в публикации федерации футбола страны.

Пеле ушел из жизни в четверг, 29 декабря, в возрасте 82 лет. Причиной смерти бразильца стал множественный отказ органов в результате отрицательной динамики рака прямой кишки.

Напомним, что Пеле является трехкратным чемпионом мира в составе сборной Бразилии. За национальную команду он провел 92 поединка и отметился 77 забитыми мячами.