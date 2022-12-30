Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

«Марсель» не выигрывал с разницей в пять мячей более пяти лет

30 Декабря 2022 • 01:15 Комментировать
Марсель
6:1
Тулуза
окончен

В шестнадцатом туре французского чемпионата эффектно вернулся на поле «Марсель» - после полуторамесячной паузы провансальцы камня на камне не оставили на «Тулузе», выиграв со счетом 6:1. Такие счета сами по себе являются нечастными в Лиге 1, ну а «Марсель» не выигрывал с разницей в пять мячей более пяти лет - в последний раз это случилось в ноябре 2017 года, когда был бит с «кайфовым» счетом 5:0 «Кан».

В следующем туре южане сыграют на выезде с «Монпелье», это случится второго января, в рамках семнадцатого тура. Сейчас команда занимает третье место в турнирной таблице французского чемпионата. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Марсель Тулуза Кан
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Лорьян Лорьян
Монпелье Монпелье
0
2
2.05 3.60 3.65
Видео
Окончен
Реймс Реймс
Ренн Ренн
3
1
3.20 3.40 2.31
Видео
Окончен
Ницца Ницца
Ланс Ланс
0
0
3.10 3.00 2.60
Видео
Окончен
Марсель Марсель
Тулуза Тулуза
6
1
1.55 4.50 5.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 30 Декабря
01:15 · Франция. Лига 1
«Марсель» не выигрывал с разницей в пять мячей более пяти лет
01:04 · Франция. Лига 1
«Марсель» забил 6 мячей в ворота «Тулузы»
01:01 · Франция. Лига 1
«Ницца» прервала победную серию «Ланса»
29 Декабря
23:08 · Франция. Лига 1
Неймар: «До Пеле футбол был обычным видом спорта»
22:53 · Франция. Лига 1
«Реймс» прервал успешную серию «Ренна»
21:02 · Франция. Лига 1
«Монпелье» быстро забил победные мячи в ворота «Лорьяна»
19:57 · Испания. Ла Лига
​Хесе: Мбаппе хотел в «Реал», на него надавили 2
16:58 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Мбаппе: «Я поздравил Месси»
16:43 · Англия. Премьер-лига
Эмболо: «Зоммер способен заиграть в любом топ-клубе»
16:37 · Англия. Премьер-лига
Клеман объяснил, почему Бадьяшиль был на скамейке «Монако» во вчерашнем матче против «Осера»
16:11 · Италия. Серия А
«Ювентус» рассматривает кандидатуру Кампуша на роль спортивного директора
15:58 · Франция. Лига 1
​«Такой же, как Роналду»: Неймара раскритиковали болельщики 2
15:54 · Франция. Лига 1
​Мбаппе: «ПСЖ» не должен расплачиваться за поражение моей сборной»
15:48 · Германия. Бундеслига
​Нюбель дал понять, что не хочет возвращаться в «Баварию» досрочно
15:42 · Франция. Лига 1
​Галтье встал на защиту Неймара после удаления
Все новости
Рекомендуем