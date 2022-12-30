В шестнадцатом туре французского чемпионата эффектно вернулся на поле «Марсель» - после полуторамесячной паузы провансальцы камня на камне не оставили на «Тулузе», выиграв со счетом 6:1. Такие счета сами по себе являются нечастными в Лиге 1, ну а «Марсель» не выигрывал с разницей в пять мячей более пяти лет - в последний раз это случилось в ноябре 2017 года, когда был бит с «кайфовым» счетом 5:0 «Кан».

В следующем туре южане сыграют на выезде с «Монпелье», это случится второго января, в рамках семнадцатого тура. Сейчас команда занимает третье место в турнирной таблице французского чемпионата.