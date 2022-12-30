«Марсель» забил 6 мячей в ворота «Тулузы»

Поединок «Марсель» - «Тулуза» стал самым результативным в 16-м туре Лиги 1. Хозяева поля отлично реализовывали свои моменты, и 6 из 7 ударов в створ стали голевыми. У соперника всего один меткий удар, с 11-метрового - 6:1.
«Марсель» вырвался на третье место, а его соперник после четвертого поражения подряд идет 13-м.
Протокол игры
|(1:0) Ронжье Валентин13'
|(2:0) Николаесен Расмус41'
|(3:0) Колашинац Сеад52'
|(4:0) Пайе Димитри62'
|66'Ван ден Бомен Бранко (4:1)
|(5:1) Юндер Дженгиз80'
|(6:1) Тавареш Нуну82'
Лопес Пау•МБемба Шансель•Жиго Самуэль61' (Эрик-Бертран Байи (61') •Балерди Леонардо•Клосс Жонатан• 65'Колашинац Сеад61' (Тавареш Нуну (61') •Ронжье Валентин78' (Верету Жордан (78') •Гуйе Папе•Юндер Дженгиз87' (Бен-Сегир Салим (87') •Пайе Димитри77' (Бамба Дьенг (77') •Санчес Алексис
Запасные: Элмаз Бартуг•Туре Сулейман•Каборе Исса•Рубен Бланко
Дюпе Максим•Мависса Кристиан• 79'Руо Антони•Николаесен Расмус•Силла Иссиага73' (Абухляль Закария (73') •Деягере Брехт63' (Бирманчевич Велько (63') •Спирингс Стейн•Ван ден Бомен Бранко• 82'Ратао Рафаэл73' (Диарра Мусса (73') •Даллинга Тийс63' (Онаиу Адо (63') •Шаиби Фарес78' (Беграуи Янис (78')
Запасные: Занден Оливер•_Ylies Aradj•Коста Логан•Кьетил Хауг
29 декабря. Стадион "Велодром" (Марсель).
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