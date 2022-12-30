«Марсель» забил 6 мячей в ворота «Тулузы»

Поединок «Марсель» - «Тулуза» стал самым результативным в 16-м туре Лиги 1. Хозяева поля отлично реализовывали свои моменты, и 6 из 7 ударов в створ стали голевыми. У соперника всего один меткий удар, с 11-метрового - 6:1.

«Марсель» вырвался на третье место, а его соперник после четвертого поражения подряд идет 13-м.