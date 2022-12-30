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Чемпионат Франции. Лига 1

«Марсель» забил 6 мячей в ворота «Тулузы»

30 Декабря 2022 • 01:04 Комментировать
Марсель
6:1
Тулуза
окончен

Поединок «Марсель» - «Тулуза» стал самым результативным в 16-м туре Лиги 1. Хозяева поля отлично реализовывали свои моменты, и 6 из 7 ударов в створ стали голевыми. У соперника всего один меткий удар, с 11-метрового - 6:1.

«Марсель» вырвался на третье место, а его соперник после четвертого поражения подряд идет 13-м.

Протокол игры  
Марсель6:1Тулуза
(1:0) Ронжье Валентин13'  
(2:0) Николаесен Расмус41'  
(3:0) Колашинац Сеад52'  
(4:0) Пайе Димитри62'  
  66'Ван ден Бомен Бранко (4:1)
(5:1) Юндер Дженгиз80'  
(6:1) Тавареш Нуну82'  
Лопес ПауМБемба ШансельЖиго Самуэль 61' (Эрик-Бертран Байи ( 61') Балерди ЛеонардоКлосс Жонатан  65'Колашинац Сеад 61' (Тавареш Нуну ( 61') Ронжье Валентин 78' (Верету Жордан ( 78') Гуйе ПапеЮндер Дженгиз 87' (Бен-Сегир Салим ( 87') Пайе Димитри 77' (Бамба Дьенг ( 77') Санчес Алексис
Запасные: Элмаз БартугТуре СулейманКаборе ИссаРубен Бланко
Дюпе МаксимМависса Кристиан  79'Руо АнтониНиколаесен РасмусСилла Иссиага 73' (Абухляль Закария ( 73') Деягере Брехт 63' (Бирманчевич Велько ( 63') Спирингс СтейнВан ден Бомен Бранко  82'Ратао Рафаэл 73' (Диарра Мусса ( 73') Даллинга Тийс 63' (Онаиу Адо ( 63') Шаиби Фарес 78' (Беграуи Янис ( 78')
Запасные: Занден Оливер_Ylies AradjКоста ЛоганКьетил Хауг
29 декабря. Стадион "Велодром" (Марсель).

 

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Марсель Тулуза
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