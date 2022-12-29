Неймар: «До Пеле футбол был обычным видом спорта»

Форвард сборной Бразилии и «ПСЖ» Неймар отреагировал на смерть своего легендарного соотечественника Пеле.

«Сказал бы, что до Пеле футбол был обычным видом спорта. Но он все изменил и превратил футбол в искусство. Он умер, но его магия всегда останется. Пеле вечен», - написал Неймар в соцсетях.

В последние дни до 29 декабря в СМИ стала появляться информация, что Пеле начал прощаться с друзьями и родными. Более года бразилец боролся с раком кишечника, но так и не выиграл эту битву за свою жизнь.

Единственному трёхкратному чемпиону мира по футболу в истории человечества было 82 года.