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Чемпионат Франции. Лига 1

​«Такой же, как Роналду»: Неймара раскритиковали болельщики

29 Декабря 2022 • 15:58 Комментировать (1)

Возобновление сезона для Неймара получилось негативным. В матче чемпионата Франции против «Страсбурга» звёздный нападающий «ПСЖ» схлопотал две жёлтые карточки за считанные минуты и отправился отдыхать.

Позже появилась информация о том, что Неймар покинул «Парк де Пренс» ещё до финального свистка в матче. Из-за этого бразилец столкнулся с критикой со стороны фанатов в социальных сетях.

«Такой же, как Роналду», - написал один из болельщиков, сравнивая капризы Неймара с капризами экс-форварда «Манчестер Юнайтед».

Следующий матч чемпионата Франции «ПСЖ» проведёт 1 января – против «Ланса» на выезде.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду ПСЖ Неймар
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Комментарии (1)
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Alex1972
29 Декабря 2022 в 16:11
Хуже.. Дурной пример заразителен...
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