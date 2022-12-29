​«Такой же, как Роналду»: Неймара раскритиковали болельщики

Возобновление сезона для Неймара получилось негативным. В матче чемпионата Франции против «Страсбурга» звёздный нападающий «ПСЖ» схлопотал две жёлтые карточки за считанные минуты и отправился отдыхать.

Позже появилась информация о том, что Неймар покинул «Парк де Пренс» ещё до финального свистка в матче. Из-за этого бразилец столкнулся с критикой со стороны фанатов в социальных сетях.

«Такой же, как Роналду», - написал один из болельщиков, сравнивая капризы Неймара с капризами экс-форварда «Манчестер Юнайтед».

Следующий матч чемпионата Франции «ПСЖ» проведёт 1 января – против «Ланса» на выезде.