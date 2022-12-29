​Мбаппе: «ПСЖ» не должен расплачиваться за поражение моей сборной»

Нападающий Килиан Мбаппе возобновил тренировки с «ПСЖ» уже через несколько дней после поражения сборной Франции в финале чемпионата мира. Звёздный форвард объяснил своё решение отказаться от отпуска.

«Я никогда не переварю это», - сказал Мбаппе журналистам, имея в виду поражение Франции в финале. «Но, как я сказал тренеру и партнёрам, мой клуб не должен расплачиваться за поражение моей сборной», - добавил Килиан.

Напомним, что в среду «ПСЖ» в домашнем матче чемпионата Франции обыграл «Страсбург» со счётом 2:1. Команда Кристофа Галтье продолжает лидировать в турнирной таблице французской Лиги 1.