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Чемпионат Франции. Лига 1

​Галтье встал на защиту Неймара после удаления

29 Декабря 2022 • 15:42 Комментировать

В среду вечером «ПСЖ» обыграл на своём поле «Страсбург» в матче чемпионата Франции со счётом 2:1. Парижане завершали игру без Неймара – он получил красную карточку после двух жёлтых (за отмашку и симуляцию). После матча комментарий на этот счёт дал рулевой парижан Кристоф Галтье.

«Страсбург» играет хорошо и физически жёстко – они вкладывают силу и мощь. Мне жаль, что некоторые чрезмерные действия в отношении моих игроков не наказывались более строго. Это вызывало разочарование у Неймара.

Я посмотрел момент, там была симуляция, и это жёлтая карточка. Но я считаю, что его первая жёлтая карточка была слишком суровым наказанием, учитывая количество фолов – и не мелких фолов – на Неймаре», - сказал Галтье журналистам.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар Кристоф Галтье
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