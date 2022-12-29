Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

«Аль-Наср» вместе с Роналду хочет приобрести и Рамоса

29 Декабря 2022 • 13:47 Комментировать

«Аль-Наср» нацелился на защитника «ПСЖ» Серхио Рамоса, который следующим летом может стать свободным агентом. По информации от Marca, команда из Саудовской Аравии  готова предложить испанцу щедрый контракт.

Напомним, ранее ходили слухи, что «Аль-Наср» предложил Криштиану Роналду соглашение с зарплатой в размере 200 миллионов евро в год. Португалец сейчас находится в статусе свободного агента, но пока не согласился на предложение.

Рамос ранее заявил, что не против продлить контракт с «ПСЖ». Испанец в нынешнем сезоне является основным защитником парижан, поэтому не исключено, что он останется в команде ещё минимум на год.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду ПСЖ Серхио Рамос Аль-Наср трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
29.12.22 в 19:00
Лорьян Лорьян
Монпелье Монпелье
2.05 3.60 3.65
Видео
29.12.22 в 21:00
Реймс Реймс
Ренн Ренн
3.20 3.40 2.31
Видео
29.12.22 в 23:00
Ницца Ницца
Ланс Ланс
3.10 3.00 2.60
Видео
29.12.22 в 23:00
Марсель Марсель
Тулуза Тулуза
1.55 4.50 5.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 29 Декабря
13:47 · Франция. Лига 1
«Аль-Наср» вместе с Роналду хочет приобрести и Рамоса
13:42 · Франция. Лига 1
Агент: Головин вышел на замену и перевернул игру с «Осером»
13:05 · Франция. Лига 1
Тер Штеген: «У меня не было споров о том, что Месси — лучший в истории»
13:00 · Германия. Бундеслига
«Монако» ещё не исключает возвращение Нюбеля в «Баварию»
12:06 · Франция. Лига 1
Головин объяснил, почему остался в запасе в матче с «Осером»
12:01 · Франция. Лига 1
Головин: «На раскачку времени нет, очень хорошо, что смогли вырвать победу над «Осером»
11:52 · Англия. Премьер-лига
Бадьяшиль договорился с «Челси» об условиях контракта
06:00 · Франция. Лига 1
Мбаппе забил 5 мячей в последних 5 матчах Лиги 1
05:07 · Франция. Лига 1
Президент «ПСЖ» прокомментировал продление контракта с Верратти
05:01 · Франция. Лига 1
Неймар после удаления покинул стадион ещё до окончания матча со «Страсбургом»
04:43 · Франция. Лига 1
Мбаппе: Я полон решимости выиграть с «ПСЖ» как можно больше трофеев
02:32 · Франция. Лига 1
Мбаппе забил самый поздний гол «ПСЖ» в чемпионатах Франции
01:24 · Франция. Лига 1
Неймар получил уже пять красных карточек в Лиге 1 - никто не получал более с момента его дебюта за «ПСЖ»
01:02 · Франция. Лига 1
Неймар стал первым игроком сезона в топ-5 лигах Европы, который оформил минимум 10 голов и 10 ассистов
01:00 · Франция. Лига 1
Маркиньос и Неймар подвели, но «ПСЖ» дожал аутсайдера в компенсированное время
Все новости
Рекомендуем