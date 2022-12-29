«Аль-Наср» вместе с Роналду хочет приобрести и Рамоса

«Аль-Наср» нацелился на защитника «ПСЖ» Серхио Рамоса, который следующим летом может стать свободным агентом. По информации от Marca, команда из Саудовской Аравии готова предложить испанцу щедрый контракт.

Напомним, ранее ходили слухи, что «Аль-Наср» предложил Криштиану Роналду соглашение с зарплатой в размере 200 миллионов евро в год. Португалец сейчас находится в статусе свободного агента, но пока не согласился на предложение.

Рамос ранее заявил, что не против продлить контракт с «ПСЖ». Испанец в нынешнем сезоне является основным защитником парижан, поэтому не исключено, что он останется в команде ещё минимум на год.