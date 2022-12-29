Президент «ПСЖ» прокомментировал продление контракта с Верратти

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи высказался по поводу продления контракта с итальянским полузащитником Марко Верратти.

Аль-Хелайфи сказал, что все в клубе безумно рады, что Верратти решил продолжить свою фантастическую карьеру в парижской команде. Функционер отметил, что итальянский футболист был центральной фигурой в формировании «ПСЖ» и успехах клуба за последние годы.

«Продление соглашения с Марко является прекрасной новость для болельщиков нашей команды», - добавил Аль-Хелайфи.

Напомним, что Марко Верратти подписал с «ПСЖ» новый договор, который рассчитан до лета 2026 года.