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Президент «ПСЖ» прокомментировал продление контракта с Верратти

29 Декабря 2022 • 05:07 Комментировать

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи высказался по поводу продления контракта с итальянским полузащитником Марко Верратти.

Аль-Хелайфи сказал, что все в клубе безумно рады, что Верратти решил продолжить свою фантастическую карьеру в парижской команде. Функционер отметил, что итальянский футболист был центральной фигурой в формировании «ПСЖ» и успехах клуба за последние годы.

«Продление соглашения с Марко является прекрасной новость для болельщиков нашей команды», - добавил Аль-Хелайфи.

Напомним, что Марко Верратти подписал с «ПСЖ» новый договор, который рассчитан до лета 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Лига 1 Марко Верратти Нассер Аль-Хелаифи
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