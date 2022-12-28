Французский «Анже» потерпел девятое поражение во всех турнирах подряд в официальных матчах. Напомним, сегодня аутсайдер чемпионата Франции уступил в гостях «Аяччо» (0:1) и снова остался на последнем месте в турнирной таблице.

Поражение стало девятым для клуба во всех турнирах – в Лиге 1 и в Кубке Франции. В национальном кубке «Анже» в конце октября сыграл один матч и проиграл «Гранвилю» - 2:4. Серия поражений «Анже» длится с 30 сентября, когда команда проиграла дома «Марселю» - 0:3.

В следующем туре «Анже» сыграет дома с непростым соперником - клубом из верхней части турнирной таблицы Лиги 1 – «Лорьяном».