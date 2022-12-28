Лёв назвал лучшего футболиста, которого видел

Экс-главный тренер национальной сборной Германии Йоахим Лёв высказался об аргентинском нападающем Лионеле Месси.

«Месси - лучший футболист, которого я когда-либо видел», - передает слова 62-летнего специалиста Barca Worldwide.

Месси в составе сборной Аргентины стал чемпионом мира на мундиале-2022 в Катаре. В финале «альбиселесте» победили Францию (3:3, 4:2 по пенальти). В семи матчах турнира Лионель отметился семью забитыми мячами и тремя голевыми передачами. Он был признан лучшим футболистом чемпионата мира.

Добавим, что Месси – семикратный обладатель «Золотого мяча».