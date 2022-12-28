Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Лёв назвал лучшего футболиста, которого видел

28 Декабря 2022 • 12:16 Комментировать (1)

Экс-главный тренер национальной сборной Германии Йоахим Лёв высказался об аргентинском нападающем Лионеле Месси.

«Месси - лучший футболист, которого я когда-либо видел», - передает слова 62-летнего специалиста Barca Worldwide.

Месси в составе сборной Аргентины стал чемпионом мира на мундиале-2022 в Катаре. В финале «альбиселесте» победили Францию (3:3, 4:2 по пенальти). В семи матчах турнира Лионель отметился семью забитыми мячами и тремя голевыми передачами. Он был признан лучшим футболистом чемпионата мира.

Добавим, что Месси – семикратный обладатель «Золотого мяча».

Оценить новость
- 3
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Йоахим Лёв
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Alex1972
28 Декабря 2022 в 12:19
Лев..
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
28.12.22 в 17:00
Аяччо Аяччо
Анже Анже
2.17 3.25 3.65
Видео
28.12.22 в 17:00
Труа Труа
Нант Нант
2.43 3.50 2.90
Видео
28.12.22 в 19:00
Осер Осер
Монако Монако
4.30 3.80 1.84
Видео
28.12.22 в 21:00
Клермон Клермон
Лилль Лилль
4.20 3.70 1.89
Видео
28.12.22 в 23:00
ПСЖ ПСЖ
Страсбург Страсбург
1.16 8.40 16.00
Видео
28.12.22 в 23:00
Брест Брест
Лион Лион
3.65 3.60 2.03
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 28 Декабря
12:16 · Франция. Лига 1
Лёв назвал лучшего футболиста, которого видел 1
12:09 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» продаст одного игрока атаки в январе
11:52 · Англия. Премьер-лига
Шмурнов: «Роналду слабее Месси на два порядка» 1
11:37 · Италия. Серия А
Мбаппе одобрил трансфер Амрабата в «ПСЖ» 2
10:56 · Франция. Лига 1
«Если я буду плох, то сам признаюсь в этом»: нападающий «ПСЖ» ответил на критику
10:27 · Испания. Ла Лига
Футболист «Барселоны» хочет играть в одной команде с Месси
02:39 · Франция. Лига 1
Экс-игрок сборной Португалии выбрал новый европейский клуб для Роналду
02:02 · Франция. Лига 1
Ремзи до сих пор не вернулся в «Ниццу»
01:49 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» и «Барселона» поборются с «Челси» за Бадьяшиля
01:49 · Испания. Ла Лига
Серхи Роберто: «Слышал, что Месси продлит контракт с «ПСЖ», но «Барселона» остаётся его любимым клубом» 1
01:05 · Франция. Лига 1
Гендиректор «ПСЖ» покидает клуб 1
00:59 · Италия. Серия А
«ПСЖ» заинтересован в Амрабате
00:56 · Англия. Премьер-лига
Месси – лучший в Европе по голам и ассистам с начала сезона, Мбаппе – второй 1
27 Декабря
23:35 · Франция. Лига 1
Верету стал самым подешевевшим игроком Лиги 1 в уходящем году
23:14 · Франция. Лига 1
Витинья стал самым подорожавшим игроком в Лиге 1 в 2022 году
Все новости
Рекомендуем