«ПСЖ» продаст одного игрока атаки в январе

Полузащитник «ПСЖ» Пабло Сарабия, судя по всему, покинет французский топ-клуб из-за недостатка игровой практики. Футболист будет подыскивать себе новую команду в январе, рапортует Lequipe.

В нынешнем сезоне испанский вингер провел 16 поединков за парижан, появившись в стартовом составе всего в четырех встречах. Сарабия не отметился голевыми действиями в первой половине сезона-2022/2023.

Трудовой договор Пабло с «ПСЖ» рассчитан до лета 2024 года. Трансферная стоимость 30-летнего игрока оценивается в 20 миллионов евро.

Ранее в СМИ сообщалось об интересе к Сарабии со стороны «Атлетико».