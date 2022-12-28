Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

«Если я буду плох, то сам признаюсь в этом»: нападающий «ПСЖ» ответил на критику

28 Декабря 2022 • 10:56 Комментировать

Форвард Уго Экитике, который находится в аренде в столичном «ПСЖ», отреагировал на критические высказывания в свой адрес.

«Я прекрасно знал, для чего переходил в «ПСЖ». Естественно, когда тебя подписывает такой большой клуб, то от тебя многого ждут. Болельщики ждут ярких выступлений, но если ты играешь мало, начинают появляться вопросы. Понимаю, что от меня будут многого требовать, ведь на мой переход ушла приличная сумма. Если я буду плох, то сам признаюсь в этом. А если буду хорош, то продолжу помогать команде», - передает слова нападающего Canal+.

«ПСЖ» арендовал Экитике у «Реймса». В договоре прописан пункт о выкупе за 35 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Уго Экитике
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
28.12.22 в 17:00
Аяччо Аяччо
Анже Анже
2.17 3.25 3.65
Видео
28.12.22 в 17:00
Труа Труа
Нант Нант
2.43 3.50 2.90
Видео
28.12.22 в 19:00
Осер Осер
Монако Монако
4.30 3.80 1.84
Видео
28.12.22 в 21:00
Клермон Клермон
Лилль Лилль
4.20 3.70 1.89
Видео
28.12.22 в 23:00
ПСЖ ПСЖ
Страсбург Страсбург
1.16 8.40 16.00
Видео
28.12.22 в 23:00
Брест Брест
Лион Лион
3.65 3.60 2.03
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 28 Декабря
10:56 · Франция. Лига 1
«Если я буду плох, то сам признаюсь в этом»: нападающий «ПСЖ» ответил на критику
10:27 · Испания. Ла Лига
Футболист «Барселоны» хочет играть в одной команде с Месси
02:39 · Франция. Лига 1
Экс-игрок сборной Португалии выбрал новый европейский клуб для Роналду
02:02 · Франция. Лига 1
Ремзи до сих пор не вернулся в «Ниццу»
01:49 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» и «Барселона» поборются с «Челси» за Бадьяшиля
01:49 · Испания. Ла Лига
Серхи Роберто: «Слышал, что Месси продлит контракт с «ПСЖ», но «Барселона» остаётся его любимым клубом» 1
01:05 · Франция. Лига 1
Гендиректор «ПСЖ» покидает клуб 1
00:59 · Италия. Серия А
«ПСЖ» заинтересован в Амрабате
00:56 · Англия. Премьер-лига
Месси – лучший в Европе по голам и ассистам с начала сезона, Мбаппе – второй 1
27 Декабря
23:35 · Франция. Лига 1
Верету стал самым подешевевшим игроком Лиги 1 в уходящем году
23:14 · Франция. Лига 1
Витинья стал самым подорожавшим игроком в Лиге 1 в 2022 году
22:08 · Франция. Лига 1
​«ПСЖ» - «Страсбург»: прогноз на матч чемпионата Франции – 28 декабря 2022
21:44 · Франция. Лига 1
​«Осер» - «Монако»: прогноз на матч чемпионата Франции – 28 декабря 2022
20:35 · Испания. Ла Лига
​Преемником Модрича в «Реале» может стать другой хорват
18:30 · Франция. Лига 1
​Мбаппе и Неймар – в заявке «ПСЖ» на матч со «Страсбургом»
Все новости
Рекомендуем