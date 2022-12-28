«Если я буду плох, то сам признаюсь в этом»: нападающий «ПСЖ» ответил на критику

Форвард Уго Экитике, который находится в аренде в столичном «ПСЖ», отреагировал на критические высказывания в свой адрес.

«Я прекрасно знал, для чего переходил в «ПСЖ». Естественно, когда тебя подписывает такой большой клуб, то от тебя многого ждут. Болельщики ждут ярких выступлений, но если ты играешь мало, начинают появляться вопросы. Понимаю, что от меня будут многого требовать, ведь на мой переход ушла приличная сумма. Если я буду плох, то сам признаюсь в этом. А если буду хорош, то продолжу помогать команде», - передает слова нападающего Canal+.

«ПСЖ» арендовал Экитике у «Реймса». В договоре прописан пункт о выкупе за 35 миллионов евро.