Экс-игрок сборной Португалии выбрал новый европейский клуб для Роналду

Бывший защитник сборной Португалии Роланду посоветовал Криштиану Роналду продолжить карьеру в Лиге 1.

37-летний нападающий, в ноябре покинувший «Манчестер Юнайтед», был связан с переходом в «Марсель». Слухи пока не нашли подтверждения, но Роланду поддерживает такой ход: «Я бы хотел видеть Криштиану в «Марселе». Роналду остаётся Роналду – он бы точно забил не менее десяти голов в чемпионате Франции, был бы очень полезен для команды. Посоветую ли я ему перейти в «Марсель»? Да, конечно, но ещё я бы посоветовал ему как следует подготовиться – здесь не так-то просто. Жизнь в Марселе – это нечто особенное, с игроков здесь особенный спрос», – цитирует Footmercato Роланду, поигравшего помимо «Марселя» за «Порту», «Наполи» и «Интер».