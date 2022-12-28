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Чемпионат Франции. Лига 1

Ремзи до сих пор не вернулся в «Ниццу»

28 Декабря 2022 • 02:02 Комментировать

Полузащитник «Ниццы» и национальной сборной Уэльса Аарон Ремзи до сих пор не прибыл в расположение команды после чемпионата мира – 2022. Об этом сообщил главный тренер французской команды Люсьен Фавр.

Слова швейцарского тренера, опубликованные в L’Équipe, гласят, что валлиец «очень разочарован» чемпионатом мира и не торопится «по-настоящему восстанавливаться». Тренер добавил, что ещё не разговаривал с полузащитником, но турнир в Катаре ему «сложно переварить».

Сборная Уэльса заняла последнее место в своей группе ЧМ-2022 в первом с 1958 года мундиале, начав с ничьей с США и продолжив последовательными поражениями от Ирана и Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Ницца Сборная Уэльса Аарон Ремзи Люсьен Фавр
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