Фавр: «Думаю, Ремзи тяжело переварить чемпионат мира»

Наставник «Ниццы» Люсьен Фавр поделился информацией об игроке «орлят» Аароне Ремзи.

«Он ещё не вернулся. Я с ним не разговаривал. Думаю, ему было тяжело переварить чемпионат мира», - приводит слова бывшего главного тренера дортмундской «Боруссии» издание L’Equipe.

Напомним, что ранее RMC Sport сообщало об отсутствии проблем между футболистом и руководством клуба, несмотря на отсутствие Ремзи в расположении «Ниццы» на протяжении последних нескольких недель. В Катаре Аарон не смог со своей командой выйти в плей-офф ЧМ-2022, вылетев из группы с Англией, США и Ираном.