Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Фавр: «Думаю, Ремзи тяжело переварить чемпионат мира»

27 Декабря 2022 • 18:29 Комментировать
Ницца
...
Ланс
1 3.20 X 3.00 2 2.50
29.12 23:00

Наставник «Ниццы» Люсьен Фавр поделился информацией об игроке «орлят» Аароне Ремзи.

«Он ещё не вернулся. Я с ним не разговаривал. Думаю, ему было тяжело переварить чемпионат мира», - приводит слова бывшего главного тренера дортмундской «Боруссии» издание L’Equipe.

Напомним, что ранее RMC Sport сообщало об отсутствии проблем между футболистом и руководством клуба, несмотря на отсутствие Ремзи в расположении «Ниццы» на протяжении последних нескольких недель. В Катаре Аарон не смог со своей командой выйти в плей-офф ЧМ-2022, вылетев из группы с Англией, США и Ираном.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ницца Аарон Ремзи Люсьен Фавр
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
НИЦЦА ЛАНС
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
28.12.22 в 17:00
Аяччо Аяччо
Анже Анже
2.17 3.25 3.65
Видео
28.12.22 в 17:00
Труа Труа
Нант Нант
2.43 3.50 2.90
Видео
28.12.22 в 19:00
Осер Осер
Монако Монако
4.30 3.80 1.84
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 27 Декабря
18:30 · Франция. Лига 1
​Мбаппе и Неймар – в заявке «ПСЖ» на матч со «Страсбургом»
18:30 · Россия. Премьер-лига
Ребров: «Жиго оставил тёплые воспоминания о себе, и мы всегда будем рады ему»
18:29 · Франция. Лига 1
Фавр: «Думаю, Ремзи тяжело переварить чемпионат мира»
17:55 · Англия. Премьер-лига
Известна сумма трансфера Бадьяшиля в «Челси» слухи
17:18 · Россия. Премьер-лига
Агент Кофрие сообщил, когда прояснится будущее игрока
16:59 · Франция. Лига 1
​Галтье: Между Месси и Мбаппе всё в порядке
16:36 · Франция. Лига 1
Галтье: Месси останется в Аргентине до 1 января
15:46 · Франция. Лига 1
Данилу Перейра готов сыграть за «ПСЖ» в матче со «Страсбургом»
15:38 · Франция. Лига 1
Кимпембе вернётся в строй через 4 недели
15:32 · Франция. Лига 1
Галтье: «Неймар в порядке, он готов играть»
15:19 · Франция. Лига 1
Месси вернётся в расположение «ПСЖ» в начале января
14:44 · Франция. Лига 1
Агент Головина: «У Александра всё хорошо, он готовится к чемпионату»
13:44 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» может летом усилиться топ-нападающим Лиги 1
12:14 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Филимонов: «Месси более зависимый игрок, чем Марадона»
11:49 · Испания. Ла Лига
«Реал» купит Мбаппе только при одном условии
Все новости
Рекомендуем