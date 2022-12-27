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Чемпионат Франции. Лига 1

Неймар и Мбаппе готовы сыграть в ближайшем матче «ПСЖ»

27 Декабря 2022 • 08:25 Комментировать

Звездные нападающие Килиан Мбаппе и Неймар готовы принять участие в ближайшем поединке «ПСЖ» против «Страсбурга». Об этом рапортуют журналисты RMC Sport.

Стоит отметить, что оба игрока отказались от отпуска после чемпионата мира – 2022 и вернулись в расположение парижского гранда раньше намеченного срока. Окончательное решение об участии звездного дуэта в матче будет принято тренерским штабом после сегодняшней тренировки.

Матч «ПСЖ» против «Страсбурга» запланирован на среду, 28 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

После 15 туров столичный клуб лидирует в таблице Лиги 1 с 5-очковым отрывом.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар Килиан Мбаппе
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