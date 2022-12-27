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Чемпионат Франции. Лига 1

«Нант» интересуется полузащитником сборной Иордании

27 Декабря 2022 • 00:10 Комментировать

Французский «Нант» проявляет интерес к полузащитнику бельгийского «Ауд-Хеверле Лёвена» и национальной сборной Иордании Мусе аль-Тамари. Об этом сообщает L’Équipe.

По информации источника, в случае совершения данного трансфера тренерский штаб «Нанта» будет использовать навыки иорданского футболиста для поддержки атакующей линии.

«Нант» в данный момент, проведя 15 поединков и заработав за это время 13 очков располагается на 15 позиции в турнирной таблице чемпионата Франции.

«Ауд-Хеверле Лёвен» после 18 матчей с 26 очками занимает восьмую строчку в таблице чемпионата Бельгии.

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Евро-Футбол.Ру,
Нант Трансферы футбола - зима 2023 АХ Лёвен Муса аль-Тамари
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