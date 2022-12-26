Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Мбаппе выдвинул жёсткий ультиматум «ПСЖ» - уход Неймара и ещё два условия

26 Декабря 2022 • 10:53 Комментировать (1)

Форвард Килиан Мбаппе поставил три условия руководству «ПСЖ». Если клуб их выполнит, он останется в команде. Об этом рапортует Ok Diario.

Первым условием Мбаппе является продажа бразильца Неймара. У француза по ходу нынешнего сезона возникали конфликты со звездным южноамериканцем. Из-за этого он больше не хочет видеть Неймара в команде.

Второе условие – трансфер англичанина Гарри Кейна. Мбаппе считает, что британец станет отличным усилением для парижан.

Третье условие – смена главного тренера. Килиан хочет, чтобы вместо Кристофа Галтье команду тренировал Зинедин Зидан.

Контракт 24-летнего нападающего с «ПСЖ» рассчитан до лета 2025 года.

Раскрыта причина отказа «Реала» от Роналду и Мбаппе

Названа цена Мбаппе и Месси после ЧМ-2022, Роналду дешевле француза в 9 раз

Оценить новость
- 4
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Зинедин Зидан Неймар Гарри Кейн Килиан Мбаппе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
San13
26 Декабря 2022 в 11:26
Если не утятина, то ПСЖ попал:))))
Нифига не будет хорошего из такой ситуации.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Декабря
11:54 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Газзаев объяснил, почему Месси лучше Марадоны
11:07 · Англия. Премьер-лига
Саморано: «Альварес более совершенный нападающий, чем Мбаппе и Холанн»
10:43 · Франция. Лига 1
Балотелли не взял Роналду в свою символическую сборную
09:22 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Экс-игрок «Реала»: «Между Месси и Марадоной пропасть»
08:43 · Франция. Лига 1
Месси не собирался привозить кубок мира на стадион «ПСЖ»
03:37 · Франция. Лига 1
Мбаппе готов сыграть в ближайшем матче «ПСЖ»
25 Декабря
22:28 · Франция. Лига 1
Галтье: «Матчи с «Бенфикой» заставили меня пересмотреть игровую систему «ПСЖ»
20:14 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Кассано - фанатам Марадоны: «Идите к чёрту, весь мир у ног Месси» 4
20:00 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Реднапп выбрал между Месси и Роналду
17:41 · Россия. Премьер-лига
Силкин: «Не от хорошей жизни Языджи может перейти в команду РПЛ»
13:29 · Франция. Лига 1
Известны трансферные планы «ПСЖ» на январь
13:00 · Испания. Ла Лига
Фелиш не будет играть с Месси и Мбаппе
11:50 · Германия. Бундеслига
Бывший тренер вратарей «Монако»: «Нюбель может достичь уровня Нойера»
11:36 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Жена Месси в сексуальном платье станцевала перед Лионелем 7 видео
10:12 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» нацелился на основного защитника «Арсенала»
Все новости
Рекомендуем