Мбаппе выдвинул жёсткий ультиматум «ПСЖ» - уход Неймара и ещё два условия

Форвард Килиан Мбаппе поставил три условия руководству «ПСЖ». Если клуб их выполнит, он останется в команде. Об этом рапортует Ok Diario.

Первым условием Мбаппе является продажа бразильца Неймара. У француза по ходу нынешнего сезона возникали конфликты со звездным южноамериканцем. Из-за этого он больше не хочет видеть Неймара в команде.

Второе условие – трансфер англичанина Гарри Кейна. Мбаппе считает, что британец станет отличным усилением для парижан.

Третье условие – смена главного тренера. Килиан хочет, чтобы вместо Кристофа Галтье команду тренировал Зинедин Зидан.

Контракт 24-летнего нападающего с «ПСЖ» рассчитан до лета 2025 года.

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