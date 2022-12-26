Мбаппе выдвинул жёсткий ультиматум «ПСЖ» - уход Неймара и ещё два условия

Форвард Килиан Мбаппе поставил три условия руководству «ПСЖ». Если клуб их выполнит, он останется в команде. Об этом рапортует Ok Diario.
Первым условием Мбаппе является продажа бразильца Неймара. У француза по ходу нынешнего сезона возникали конфликты со звездным южноамериканцем. Из-за этого он больше не хочет видеть Неймара в команде.
Второе условие – трансфер англичанина Гарри Кейна. Мбаппе считает, что британец станет отличным усилением для парижан.
Третье условие – смена главного тренера. Килиан хочет, чтобы вместо Кристофа Галтье команду тренировал Зинедин Зидан.
Контракт 24-летнего нападающего с «ПСЖ» рассчитан до лета 2025 года.
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Нифига не будет хорошего из такой ситуации.
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